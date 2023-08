Peste 500 de ambarcatiuni de agrement au fost verificate de Autoritatea Navala Romana, conform datelor centralizate de la Capitaniile Zonale din intreaga tara, la finalul primei jumatati a campaniei "SOS! Vesta de salvare salveaza vieti". In urma controalelor efectuate in perioada 15.07.2023-15.08.2023 au fost constatate 42 de contraventii privind regimul transporturilor navale, iar insumat amenzile se ridica la 62.600 lei. Dintre acestea, 24 de amenzi in valoare de 55.000 lei au fost date pe ... citeste toata stirea