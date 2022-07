Peste 500 de copii opriti in punctele de frontiera, de la inceputul vacantei de vara

Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii,Politia de Frontiera Romanareaminteste conditiile privind calatoria cetatenilor romani minori in strainatate.De la inceputul vacantei scolare, politistii de frontieraau fost nevoiti sa intrerupa calatoria a peste500cetateni romani minori,ca urmare a faptului ca parintii/insotitorii nu detineau documentele necesare pentru a calatori in afara tarii impreuna cu minorul in ... citeste toata stirea