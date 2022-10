Peste 500 kilograme de plase pescaresti eliminate din Marea Neagra de voluntarii Mare Nostrum

Peste o jumatate de tona de plase pescaresti abandonate, pierdute sau aruncate, denumite si "unelte fantoma", au fost eliminate din Marea Neagra, pe litoralul romanesc, in cadrul unui proiect derulat de Mare Nostrum, fiind astfel redus riscul ca mamifere marine sau specii de pasari sa fie prinse in acestea, au informat, miercuri, reprezentantii organizatiei neguvernamentale.Tinta voluntarilor Mare Nostrum, in cadrul proiectului, este sa elimine peste 1.000 de kilograme de "unelte fantoma" de ... citeste toata stirea