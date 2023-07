In primele 6 luni ale anului 2023, au fost desfasurate aproximativ 22.000 de controale pe linie silvica, in urma carora politistii au intocmit 6.509 dosare penale, in care sunt cercetate peste 1.500 de persoane, informaza un comunicat al Politiei romane.De asemenea, politistii au indisponibilizat peste 55.600de metri cubi de material lemnos.In perioada de referinta, politistii au efectuat 21.949 de controale in fondul forestier national si in locuri de depozitare/comercializare a ... citeste toata stirea