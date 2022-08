Peste 60% din populatia planetei ar muri in cazul unui razboi nuclear intre SUA si Rusia

Peste 5 miliarde de oameni - aproximativ 63% din populatia planetei - ar muri de foame in cazul in care ar avea loc un razboi nuclear intre SUA si Rusia, conform unui nou studiu americani publicat la 15 august in jurnalul Nature Food, informeaza Live Science.Conform cercetatorilor, un conflict real ar genera incendii pe portiuni vaste ale Terrei, care pot aduce in atmosfera planetei peste 150 de milioane de tone de cenusa, fapt care va duce la distrugerea culturilor agricole pe intreg globul, ... citeste toata stirea