Peste 700.000 de pachete cu tigari de contrabanda, descoperite de Politia de Frontiera

Tigarile au fost descoperite intr-un TIR si intr-un sat din judetul Constanta. Un barbat a fost retinut si va ajunge in fata judecatorului de drepturi si libertati cu propunerea de arestare preventiva. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit intr-un autocamion si in doua locatii de pe raza judetului Constanta 760.000 de pachete cu tigari de contrabanda, fara timbru fiscal. "In data de 23 iunie, in jurul orei 20.00, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au ... citeste toata stirea