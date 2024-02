Peste 700 de politisti au actionat in acest weekend in judetul Constanta

In perioada 23 - 25 februarie, politistii au intensificat actiunile specifice, peste 700 de politisti actionand, in judetul Constanta, pentru mentinerea ordinii si linistii publice, desfasurarea unui trafic rutier in siguranta si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise.Dispozitivele au fost suplimentate, in vederea asigurarii climatului de ordine si siguranta publica in acest sfarsit de saptamana, in judetul Constanta, la activitatile desfasurate ... citește toată știrea