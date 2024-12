Peste 8 tone de articole pirotehnice, confiscate in perioada Craciunului

Politistii din cadrul structurilor Arme, Explozivi si Substante Periculoase au indisponibilizat, in perioada 24 - 27 decembrie, in vederea confiscarii, 8.449 kilograme de articole pirotehnice, cu o valoare de 247.800 de lei, a informat IGPR.Astfel, in cele patru zile au fost desfasurate 64 de actiuni si controale, fiind intocmite 29 de dosare penale.Au fost inregistrate 31 de infractiuni, iar 16 persoane sunt cercetate.Totodata, politistii au pus in aplicare 39 de mandate de perchezitie. ... citește toată știrea