Peste 80 de mii de pasageri au fost inregistrati anul trecut pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta

S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2022 inregistrand un trafic total (comercial si necomercial) de 80.007 pasageri, in crestere cu 51 % fata de anul trecut (53.006 - valoare inregistrata in 2021), informeaza un comunicat de presa al companiei.De asemenea, a fost inregistrat un numar de 9871 miscari aeronave (aterizari si decolari), in crestere cu 9,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut (9024 - valoare inregistrata ... citeste toata stirea