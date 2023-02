Peste 800 de amenzi ale jandarmilor constanteni aplicate in luna ianuarie celor ce au incalcat normele de convietuire sociala

In perioada 01 - 31 ianuarie, jandarmii Gruparii Mobile Constanta au actionat zilnic in sistem integrat alaturi de colegii din politie sau in cadrul patrulelor independente pentru mentinerea linistii si ordinii publice si pentru asigurarea bunei desfasurari a evenimentelor religioase si sportive.Urmare a activitatilor desfasurate, jandarmii au intocmit 34 acte de sesizare a organelor competente ce vizeza fapte de natura penala, cele mai multe acte de sesizare, 31 la numar, au ca si cauza ... citeste toata stirea