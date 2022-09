Peste 90% dintre scolile din Constanta nu au autorizatie de securitate la incendiu

Inceputul anului scolar se apropie cu repeziciune, iar orice parinte vrea sa isi stie copiii cat mai in siguranta. In judetul Constanta sunt 510 unitati de invatamant dar cursuri se tin in 733 de cladiri, potrivit ISJ Constanta. In ceea ce priveste securitatea la incendiu, din cele 733 de cladiri in care se vor desfasura cursuri, 64 sunt autorizate, 116 nu sunt autorizate, iar 553 nu fac obiectul autorizarii.Cu toate ca in ultima perioada au fost mai mult incendii, iata ca in Constanta, mai ... citeste toata stirea