Peste cincizeci de amenzi aplicate de politistii constanteni in cadrul Actiunii Blocada

In noaptea de 28 spre 29 decembrie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat activitati in cadrul actiunii Blocada, pentru asigurarea climatului optim de ordine si siguranta publica, prevenirea accidentelor de circulatie si a traficului si consumului de substante interzise.In cadrul activitatilor derulate au fost legitimate peste 180 de persoane si au fost verificate 80 de vehicule. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 55 de sanctiuni contraventionale, ... citește toată știrea