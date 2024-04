Peste o mie de trenuri de calatori, verificate de politisti, in cadrul actiunii CRIME PREVENTION WEEK RAW

In perioada 8 - 11 aprilie 2024, politistii din cadrul Sectiilor Regionale de Politie Transporturi si Serviciului Siguranta Transporturilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au actionat pentru prevenirea si combaterea criminalitatii si migratiei ilegale in transportul feroviar, in cadrul actiunii CRIME PREVENTION WEEK RAW, organizata la nivel european, sub egida RAILPOL.La actiune au participat politisti si angajati ai companiilor de transport feroviar, care au efectuat ... citește toată știrea