Peste o suta de actiuni de inspectie si control desfasurate de Garda de Mediu Constanta in luna decembrie

In luna decembrie 2022 s-au efectuat 128 actiuni de inspectie si control, din care 20 controale planificate si 108 inspectii neplanificate, informeaza Garda de Mediu Constanta.Au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale principale, din care un avertisment si 5 amenzi in valoare totala de 145.000 lei si o sanctiune complementara de suspendare a activitatii.A fost inaintata o sesizare catre organele de cercetare penala, formulata impotriva unei persoane fizice, sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea