Peste o suta de amenzi date de politistii constanteni

Politistii locali au desfasurat o noua actiune privind mentinerea ordinii si sigurantei publice pe raza municipiului Constanta. In topul sanctiunilor aplicate de oamenii legii se afla, in continuare, aruncarea deseurilor la intamplare, consumul de bauturi in spatiul public si cersetoria.Politistii locali din cadrul Biroului Ordine Publica Nord au monitorizat si verificat, in scopul asigurarii unui climat public civilizat mai multe zone de interes public: bd. Aurel Vlaicu, str. Stefanita Voda, ... citeste toata stirea