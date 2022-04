Peste un milion de romani poarta numele Sfantului Gheorghe

Peste un milion de romani poarta numele Sfantului Mucenic Gheorghe, dar, pentru ca in acest an praznicul acestuia, 23 aprilie, coincide cu Sambata Mare, ei se pot sarbatori in a doua zi a Sfintelor Pasti.Sarbatorirea sfintilor mari ale caror praznice cad in Vinerea Mare sau in Sambata Mare este transferata a doua zi de Pasti, conform normelor canonice ale Ortodoxiei,potrivitbasilica.ro.Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre 695.513 ... citeste toata stirea