Peste un milion de romani poarta numele Sfantului Gheorghe

Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, este sarbatorit de Biserica in ziua de 23 aprilie.Sfantul Gheorghe a fost fiu de parinti crestini vestiti, invatand buna credinta din copilarie, si fiu de mucenic, tatal sau a fost omorat pentru Hristos. Dupa moartea tatalui s-a mutat impreuna cu mama sa, care avea multa avere, in Cezareea Palestinei.A ajuns la Roma in calitate de comandant militar.In anul 303, Diocletian a emis un edict de persecutie a crestinilor, care a declansat ... citește toată știrea