Petitie online pentru redeschiderea Spitalului de Boli Infectioase Constanta, unde sapte oameni au murit intr-un incendiu

Peste 7.000 de oameni au semnat o petitie online prin care cer redeschiderea Spitalului de Boli Infectioase din Constanta. Acesta a fost inchis pe 1 octombrie 2021 din cauza unui incendiu izbucnit in sectia ATI. In cateva zile de la aparitia petitiei online, peste 7.000 de persoane au semnat solicitarea ca Spitalul de Boli Infectioase sa fie redeschis de catre autoritati. ACesta a fost principalul spital din judetul Constanta unde au fost tratati pacientii cu COVID-19. Un incendiu izbucnit in ... citeste toata stirea