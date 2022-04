Petitie pentru salvarea vaporaselor de la intrarile in orasul Constanta: "Valoarea acestora este una sentimentala"

Un constantean a initiat o petitie online pentru salvarea mascotelor orasului Constanta: fostele nave ale Frontierei care au fost amplasate in 2003 la intrarile in oras, dar si in fata Garii Constanta. Decizia consilierilor locali care au decis ca mascotele orasului sa fie date la fier vechi, pe motiv ca acestea se afla in stare avansata de degradare, a starnit furia constantenilor si nu numai, care fac tot ce pot pentru a-i convinge pe alesi sa renunte la idee. "Valoarea vapoarelor este una ... citeste toata stirea