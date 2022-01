Petrecere privata, stricata de politistii constanteni. Au fost date amenzi de peste 20.000 de lei

O petrecere privata care s-a desfasurat intr-un restaurant din municipiul Constanta a fost stricata de politistii constanteni, iar acestia au dat amenzi in valoare de peste 20.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, sambata, in jurul orei 23.15, politistii Sectiei 4 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in interiorul unui restaurant din municipiul Constanta este organizat un eveniment privat, fiind identificate 30 de persoane in ... citeste toata stirea