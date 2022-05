Piedone, condamnat cu executare in dosarul Colectiv!

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 din capitala, a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare, in dosarul Colectiv. In acelasi dosar au fost condamnati si patronii clubului. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Bucuresti, joi, 12 mai. Precizam ca, in prima instanta, Piedone primise 8 ani si 6 luni de inchisoare.Condamnarile din dosar:Cristian Popescu-Piedone, fost primar al sectorului 4 si actual primar al sectorului 5: 4 ani de inchisoareAlin Anastasescu: ... citeste toata stirea