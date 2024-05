Pietele agroalimentare din Constanta isi modifica programul in perioada Pastelui

Administratia Fondului Imobiliar S.R.L. informeaza ca, in perioada Sarbatorilor de Paste, pietele agroalimentare isi vor modifica programul de functionare. Astfel, vineri, 03 mai 2024, pietele vor fi deschise in program normal ( program 07:00 - 20:00). Sambata, 04 mai 2024, pietele vor fi deschise in intervalul orar 07:00 - 15:00. Duminica, 05 mai si luni, 06 mai, pietele vor fi inchise, iar incepand de marti, 07 mai, ele vor functiona in program normal (program 07:00 - 20:00).*Vineri03 mai ... citește toată știrea