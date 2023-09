Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta Sud bunuri susceptibile de a fi contrafacute, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, in valoare de aproximativ 600.000 lei.Produsele, aproximativ 6.000 de jucarii de constructie din piese de plastic purtand insemnele marcii LEGO dar si peste 2.750 de pistoale de jucarie cu insemnele marcii GLOCK,au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.In data de 05.09.2023, o echipa comuna, formata din ... citeste toata stirea