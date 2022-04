Pistoale si cartuse descoperite de politistii de frontiera la Vama Veche

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit doua pistoale neletale si 110 cartuse cu piper intr-un autoturism in care se aflau doi cetateni romani si un cetatean britanic, pe sensul de intrare in tara.In data de 11.04.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, politistii de frontiera au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui autoturism inmatriculat in Romania, si a unui numar de trei ... citeste toata stirea