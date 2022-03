Pistolul-mitraliera furat de la santinela unitatii militare din Mamaia-Sat, cautat in Canalul Poarta Alba-Midia Navodari

Arma si munitia furate de la santinela care pazea o unitate militara din Mamaia Sat sunt cautate inclusiv in apele Canalului Poarta Alba-Midia Navodari. Scafandri militari au cautat in cursul zilei de luni, 21 martie 2022, in Canalul Poarta Alba - Midia Navodari, arma si munitia furate la sfarsitul saptamanii trecute. In paralel, fortele de ordine fac filtre pe mai multe drumuri din judetul Constanta. Sambata, 19 martie 2022, putin dupa ora 20.00, un militar care era in serviciul de paza al ... citeste toata stirea