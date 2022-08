Plaja Tuzla va gazdui in acest weekend singurul festival de rock alternativ de la mare - Living Rock

Living Rock, singurul festival de rock alternativ de la mare, are loc intre 19 si 21 august, pe una dintre cele mai frumoase plaje din Romania - plaja Tuzla. Au mai ramas doar trei zile pana cand trupa belgiana Balthazar, alaturi de cele mai iubite trupe de pe scena muzicii rock din Romania, vor concerta in fata a mii de oameni.Pe langa muzica buna, festivalierii se vor putea bucura in cele trei zile de Living Rock de soare, bai in mare, surfing si stand up paddling si se vor putea relaxa la ... citeste toata stirea