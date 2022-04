Plajele largite din zona statiunii Mamaia vor fi amenajate cu sezlonguri. Operatorii privati pot inchiria aceste zone

Dupa un an in care plajele largite neamenajate din zona Mamaia au fost criticate atat de operatorii privati, cat si de multi turisti, Guvernul a decis ca in sezonul 2022 lucrurile sa se schimbe. Sectoarele noi de plaja din statiunea Mamaia vor fi operationale in acest sezon. Guvernul Romaniei a adoptat joi, 28 aprilie, o Ordonanta de Urgenta privind unele masuri de eficientizare a activitatii turistice aferente sezonului estival 2022. Printr-o derogare de la Codul Administrativ, suprafetele de ... citeste toata stirea