Plan rosu de interventie in Constanta. Accident intre un TIR si un autocar cu 57 de cetateni ucraineni

Un accident rutier s-a produs in aceasta noapte intre un TIR si un autocar cu peste 50 calatori, intre localitatile constantene Tariverde si Mihai Viteazul, la trecerea cu calea ferata.Autocarul venea din Ucraina si mergea in Bulgaria. In jurul orei 3:30, a fost activat Planul rosu de interventie.In autocar se aflau 57 persoane ... citește toată știrea