Planetariul din Constanta, unic in sud-estul Europei. "Aici vezi cerul ideal. Este inegalabil"

Planetariul din Constanta este, incepand de miercuri, 15 iunie, unic in sud-estul Europei pentru modul in care va prezenta Universul celor care-i vor trece pragul. Specialistii spun ca aici poti vedea "cerul ideal". Planetariul din Constanta functioneaza in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii din Constanta, fiind situat in apropierea Delfinariului si Microrezervatiei. In ultimii ani, Planetariul a facut obiectul unor investitii importante in modernizarea tehnologiei cu care se ... citeste toata stirea