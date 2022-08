Ploi torentiale si vijelii la Constanta

Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni, 15 august, cod galben de vijelii in intervalul 15 august, ora 11.00 -15 august, ora 22.00. La munte, in Dobrogea, local in Muntenia, Transilvania, Moldova, Maramures si nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata.Aceasta se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si pe alocuri vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor ... citeste toata stirea