PNL si PSD nu vor vota anularea PUZ-ului din Mamaia, initiat de USR

Ne-am obisnuit, de aproape doi ani de zile, sa asistam la o mascarada la nivel local, unde personajele principale sunt membrii partidelor care formeaza Consiliul Local Constanta. In loc sa demonstreze constantenilor ca-si merita votul de incredere acordat la alegerile din 2020, USR, PNL si PSD se vaneaza mai ceva ca pe campul de vanatoare. In timp ce USR se plange ca PNL nu respecta programul de guvernare locala si ca se emit hotarari fara a fi consultati in prealabil, iata ca si ei platesc cu ... citeste toata stirea