Podul de la Braila intra din nou in reparatii: a patra reasfaltare la un an de la inaugurare

Podul suspendat peste Dunare de la Braila, inaugurat pe 6 iulie 2023, a intrat pentru a patra oara in proces de asfaltare, de aceasta data constructorul sustinand ca va folosi o noua reteta de mixturi bituminoase, adaptata specificului acestui pod, unic in Romania.Circulatia a fost deviata, incepand de miercuri, 9 octombrie, pe banda 1 de rulare pentru ambele sensuri, in vederea efectuarii lucrarilor de reasfaltare, informeaza Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau."Au inceput ... citește toată știrea