Politele RCA au ajuns sa coste cat doua rate la un apartament

Politele RCA cu decontare directa au ajuns un lux. Unele costa cat doua rate la un apartament. Adica peste 2000 de lei, in cazul tinerilor. Multi nu si le mai permit, desi ii pot scuti pe soferi de multa bataie de cap in cazul unui accident.Polita cu decontare directa, in cazul unui sofer care are 30 de ani, a ajuns sa coste 2.000 de lei pentru un an. Asta inseamna de trei ori mai mult decat inceputul anului trecut. Astfel de polite sunt mai scumpe, in general, pentru ca ne scutesc de drumuri ... citeste toata stirea