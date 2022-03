Politia a amendat firma care construia pe plaja Corbu si a oprit lucrarile

Politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari, urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii referitoare la constructia unui complex rezidential de locuinte, pe plaja Corbu, in zona ariei protejate a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.Acestia au constatat ca, la data de 10 februarie a.c., reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii au dispus oprirea lucrarilor, in urma constatarii unor neconformitati.La data de 26 ... citeste toata stirea