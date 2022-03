Politia de Frontiera: 20.074 cetateni ucraineni au intrat in Romania, 16.815 au iesit

Politia de Frontiera a anuntat ca, in data de 04.03.2022, in interval orar 00.00-18.00, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 61.977 de persoane, dintre care 20.074 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,9 % fata de acelasi interval orar din ziua precedenta).Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.542 cetateni ucraineni (in scadere cu 13,8%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 12.207 cetateni ucraineni (crestere de 7,3 %).Pe sensul de iesire din ... citeste toata stirea