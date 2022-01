Politia Locala da amenzi. "Uitam ca domeniul public nu e cos de gunoi"

Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au aplicat, saptamana trecuta, 128 de sanctiuni persoanelor fizice si juridice, in valoare totala de 77 250 lei, dupa cum urmeaza:123 sanctiuni conform HCL nr. 77/2021, in valoare totala de 63 250 lei, aplicate persoanelor fizice si juridice pentru scoaterea gunoiului menajer, in ziua de gunoi dar in alte tipuri de recipiente (saci, cutii, bidoane etc);3 sanctiuni aplicate in conformitate cu prevederile OUG 195/2005, art. ... citeste toata stirea