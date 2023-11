Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto sa aiba in atentie conditiile meteorologice cand pornesc la drum si sa reduca semnificativ viteza cand sunt precipitatii, iar carosabilul este umed sau acoperit de zapada, gheata sau polei.Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizari deCod Galben si Portocaliu de intensificari sustinute ale vantului si viscol, in perioada 23 noiembrie, ora 14.00 - 24 noiembrie, ora 18.00. In conditiile ... citeste toata stirea