Politistii constanteni efectueaza o perchezitie la locuinta unui barbat suspectat ca a inselat zeci de persoane cu peste 120.000 de lei

Politistii constanteni efectueaza, vineri, o perchezitie la locuinta unui barbat din judetul Dambovita, suspectat ca a inselat zeci de persoane cu peste 120.000 de lei, dupa ce le-a determinat sa achizitioneze telefoane mobile cu plata in avans, fara ca ulterior sa livreze bunurile.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat, printr-un comunicat de presa, ca, in cursul diminetii, lucratori ai Politiei Municipiului Constanta - Sectia 3 Politie, sub coordonarea procurorului de ... citește toată știrea