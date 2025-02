Politistii de frontiera continua controalele dupa aderarea Romaniei la Spatiul Schengen: peste 260.000 de verificari in aplicatia eDAC

In prima luna de la eliminarea controlului la frontiera interna, Politia de Frontiera a Romaniei a efectuat peste 260.000 de verificari si a descoperit numeroase incalcari ale legii."In perioada 01-31 ianuarie, in decursul primei luni de la integrarea in Spatiul Schengen si cu frontierele terestre, politistii de frontiera au efectuat peste 260.000 de verificari in aplicatia eDAC in cadrul controalelor aleatorii desfasurate in zona de competenta, alaturi de colegii de la Politie, Jandarmerie, ... citește toată știrea