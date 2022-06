Politistii s-au autosesizat in cazul scandalului de la Ciresica. A fost deschis dosar penal

Politistii din cadrul IPJ Constanta s-au autosesizat in cazul scandalului de la Ciresica, acolo unde patru barbati au fost pusi la pamant, cu o singura lovitura, de catre o gasca de scandalagii."Urmare a aparitiei, in spatiul public, a unor imagini video in care se observa faptul ca, pe un trotuar de la intersectia strazilor Cismelei cu Dispensarului, un grup format din mai multe persoane exercita acte de violenta asupra altui grup de persoane, tulburand ordinea si linistea publica, va ... citeste toata stirea