Politistul Nazare a obtinut rejudecarea dosarului in care fusese condamnat

Silviu Andrei Nazare, un fost politist, a fost condamnat la 1 an si 6 luni cu suspendare pentru comiterea infractiunii de inselaciune. Alaturi de el, a fost condamnat si Alexandru Antonio Sava, la 1 an si 6 luni cu suspendare pentru comiterea infractiunii de complicitate la dare de mita. Sentinta a fost data pe 9 iulie 2021, insa in urma apelului, magistratii din cadrul Curtii de Apel Constanta au decis rejudecarea la prima instanta sau la instanta competenta, adica la Tribunalul Constanta. ... citeste toata stirea