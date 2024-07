Pompier ranit in timpul interventiei la un incendiu de miriste in judetul Constanta

Un pompier a fost ranit, dupa ce o autospeciala a fost cuprinsa de flacari, marti, in timp ce se intervenea pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata izbucnit in apropierea localitatii Culmea, din judetul Constanta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea".Flacarile la miriste s-au extins dupa ce un autoturism a luat foc."Am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu de autoturism in localitatea Culmea care s-a extins la vegetatia uscata. ... citește toată știrea