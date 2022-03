Pompierii au intervenit, in 24 de ore, pentru stingerea a zece incendii de vegetatie uscata care au afectat 76,2 hectare de teren

Avand in vedere cresterea alarmanta a numarului de arderi necontrolate de vegetatie uscata inregistrata in ultima perioada pe raza judetului Constanta, in cursul acestei zile, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a transmis un mesaj de avertizare si informare a cetatenilor privind masurile de aparare impotriva incendiilor, prin sistemul RO-ALERT.Mesajul a fost transmis in localitatile in care s-au inregistrat in mod repetat incendii de vegetatie uscata ... citeste toata stirea