Pompierii constanteni l-au salvat pe Nero, un caine cazut intr-o fantana

- "112, ce urgenta aveti?"- "Alo, pompierii? Am nevoie de ajutor, va rog!"- "Ce s-a intamplat? Sunteti ranit? Ce ati patit?"- "Nu, nu este vorba despre mine. E cainele meu, Nero. Este cazut de ceva timp intr-o fantana, fara apa, fara mancare. Nu am stiut ce sa mai fac si am sunat la voi."- "Stati linistit, vine un echipaj de descarcerare la dumneavoastra".Ajunsi la locul interventiei, salvatorii au constatat ca fantana fusese candva astupata cu pamant si ca se surpase, iar deschiderea ... citeste toata stirea