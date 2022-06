Premierul a cerut tragerea la raspundere a tuturor celor vinovati de surparea podului peste raul Siret

Premierul Nicolae Ciuca a cerut tragerea la raspundere a tuturor celor vinovati pentru surparea podului de pe raul Siret si a dispus Ministerului Apararii Nationale sa actioneze in regim de urgenta pentru a restabili transportul in zona afectata.Nicolae Ciuca"Premierul Nicolae Ciuca a dispus ca Ministerul Apararii Nationale, incepand de astazi, sa demareze deja lucrarile pentru a gasi o solutie in zona afectata de surparea podului peste raul Siret din judetul Neamt. Premierul a cerut ... citeste toata stirea