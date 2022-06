Premierul Ciuca: Guvernul conteaza pe contributia Casei Majestatii Sale

Guvernul conteaza in continuare pe contributia valoroasa a Casei Majestatii Sale in realizarea proiectelor de responsabilitate sociala, a afirmat premierul Nicolae Ciuca dupa intalnirea pe care a avut-o, luni, la Palatul Victoria, cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si Alteta Sa Regala Principele Radu."Le-am multumit cu acest prilej pentru implicarea constanta a Casei Majestatii Sale in promovarea imaginii si sustinerea intereselor Romaniei in lume si in proiecte care promoveaza ... citeste toata stirea