Premierul Ciuca: Ne dorim sa oferim fiecarui copil dreptul la educatie

Prim-ministrul Nicolae Ciuca le transmite elevilor, la inceput de an scolar, succes si note bune, iar parintilor le da asigurari ca educatia ramane pe lista de prioritati a acestui Guvern."Incepe astazi un nou an scolar, moment incarcat cu emotii si sperante atat pentru elevi, cat si pentru dascali si parinti, care, firesc, isi doresc pentru copii cele mai bune conditii de invatamant pentru a le pune in valoare calitatile si a le asigura tuturor sanse egale in viata.Ultimii ani au fost o ... citeste toata stirea