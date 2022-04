Premierul Nicolae Ciuca: pregatim cea mai ampla transformare a conceptului de aparare a NATO, precum si a Armatei Romane

Ziua NATO in Romania este marcata in fiecare an in prima duminica a lunii aprilie. Se implinesc 18 ani de apartenenta a tarii noastre la Alianta Nord-Atlantica, organizatie care implineste pe 4 aprilie 73 de ani de existenta.Romania e decisa sa transformepostura de aparare aliata pe flancul estic, transmite premierul Nicolae Ciuca.Suntem decisi, mai ales in contextul actual de razboi la granitele Romaniei si ale NATO, sa transformam postura de aparare aliata pe flancul estic si sa dezvoltam ... citeste toata stirea