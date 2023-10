Presedintele Klaus Iohannis a salutat, miercuri, decizia Ucrainei de a recunoaste limba romana ca limba oficiala a minoritatii romane din aceasta tara, precizand ca este un pas important in construirea unui parteneriat strategic puternic intre cele doua state."Salut pasul facut astazi de Guvernul Ucrainei in implementarea intelegerii in problema asa-zisului limbaj artificial "moldovenesc" la care am ajuns cu presedintele Zelenski saptamana trecuta la Bucuresti. Pas important pentru ... citeste toata stirea