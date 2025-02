Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca demisioneaza din functie

Klaus Iohannis si-a anuntat, luni, demisia din functia de presedinte al Romaniei.El a mentionat ca va pleca de la Palatul Cotroceni pe data de 12 februarie.Klaus Iohannis a precizat ca decizia vine in contextul in care in Parlamentul Romaniei s-a pus in miscare, luni, procedura de suspendare a sa din functie."Astazi, in Parlamentul Romaniei, s-a pus in miscare procedura de suspendare a Presedintelui.Este un demers inutil pentru ca, oricum, peste putine luni plec din functie dupa ... citește toată știrea